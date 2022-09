Chicago Sky en Emma Meesseman en Julie Allemand moeten vijfde wedstrijd in halve finale WNBA play-offs afwerken

Emma Meesseman moet met Chicago Sky vijfde wedstrijd in halve finale afwerken. — © AP

Emma Meesseman en Julie Allemand hebben de vierde wedstrijd van de halve finale van de play-offs in de WNBA met Chicago Sky met 104-80 van Connecticut Sun verloren. De tussenstand is 2-2 en een vijfde en beslissende wedstrijd wordt donderdagnacht in Chicago betwist.

Geen tweede opeenvolgende zege on the road voor Chicago Sky in Connecticut. De ploeg uit de Windy City, met Ann Wauters als assistent-coach, keek na een 30-22 tussenstand halfweg tegen een 58-41 achterstand aan. Dewanna Bonner en Courtney Williams scoorden 19 punten voor Connecticut Sun dat ook het derde kwart domineerde: 83-61.

In het slotkwart volgde er geen remonte van Chicago Sky. Connecticut Sun drukte dan ook door naar een overtuigende en vooral afgetekende zege: 104-80. Emma Meesseman tekende voor 14 punten, 2 rebounds en 6 assists. Julie Allemand voor 6 punten en 2 assists. De vijfde en beslissende wedstrijd wordt wel in de Wintrust Arena van Chicago betwist. Uitkijken of de uittredende kampioen Chicago Sky zich voor de tweede keer op een rij voor de finale kan kwalificeren.