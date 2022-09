Nick Kyrgios speelt fantastisch maar verliest kwartfinale op US Open: Australiër gaat volledig door het lint na handshake

De Rus Karen Khachanov (ATP 31) heeft zich gekwalificeerd voor de halve finales van de US Open in New York. Hij versloeg de Australiër Nick Kyrgios (ATP 25) in vijf sets.

Na een duel van ruim 3,5 uur haalde Khachanov het in het Arthur Ashe Stadium met 7-5, 4-6, 7-5, 6-7 (3/7) en 6-4. De 26-jarige Rus, het 27e reekshoofd, staat zo voor het eerst in zijn carrière in de halve finales van een grandslamtoernooi. Zijn tegenstander daarin wordt de Noor Casper Ruud (ATP 7). Die won eerder in drie sets van de Italiaan Matteo Berrettini (ATP 14).

Voor Nick Kyrgios zit het toernooi erop. Het Australische enfant terrible had in de achtste finales de Russische titelverdediger Daniil Medvedev uit het toernooi gekegeld. Die verliest daardoor maandag zijn eerste plaats op de wereldranglijst. Kyrgios stond in de voorbije Wimbledoneditie in de finale en werd op Flushing Meadows als een belangrijke titelkandidaat beschouwd. Hij kon zijn emoties dan ook niet onder controle houden na de nederlaag.

Woensdag worden de twee overige kwartfinales bij de mannen gespeeld. De Spanjaard Carlos Alcaraz (ATP 4) staat tegenover de Italiaan Jannik Sinner (ATP 13) terwijl de Rus Andrey Rublev (ATP 11) het opneemt tegen de Amerikaan Frances Tiafoe (ATP 26). Die laatste wipte in de achtste finales Rafael Nadal (ATP 3), de 22-voudig grandslamkampioen.