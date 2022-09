Ex-renner Adam Blythe komt met excuses na insinuaties over lekke band Remco Evenepoel: “Hij zag er niet plat uit”

Remco Evenepoel verloor dinsdag acht seconden op zijn dichtste belager Primoz Roglic, die bovendien viel in de laatste rechte lijn. De rodetruidrager kreeg in de laatste drie kilometer een lekke band, al werd daar hier en daar aan getwijfeld.

Bij Eurosport stelde ex-renner Adam Blythe (o.a. Lotto Soudal) dat de lekke band van Evenepoel hem wel heel goed uitkwam. “Ik wil de fiets van Remco wel eens zien”, aldus de Engelsman. “Dan zouden we kunnen zien wat nu precies het probleem was. Hij was niet gevallen, duidelijk, en zijn banden leken nog hard en dus niet plat te staan. En hij trapte nog goed, dus wat was het probleem dan? Als hij problemen had met zijn versnellingsapparaat, dan is dat een technisch probleem maar wel eentje dat je kan oplossen. Ik wil gewoon zijn fiets eens zien.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Evenepoel herhaalde na de streep dat hij wel degelijk een lekke band had. Hij kreeg ook slechts acht seconden aan de broek door de ‘3 kilometer regel’, wat erop wijst dat de Vuelta-organisatie het voorval aanvaarde als een technisch probleem voor de leider.

Blythe kon dus bijna niet anders dan zijn excuses aanbieden. “Hallo iedereen, ik wil even iets duidelijk maken”, aldus de Engelsman. “Ik gaf vandaag commentaar op iets wat ik gezien had en de band leek niet plat te staan. Ik heb intussen beelden gezien waarop te zien is dat dit wel het geval was. Mensen die denken dat ik Remco beschuldig van bedrog… Dat doe ik niet. Ik heb gewoon gezegd wat ik dacht gezien te hebben.”