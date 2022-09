Bijzondere ondernemingsraad bijeengeroepen bij Ryanair: wordt vertrek uit Zaventem daar aangekondigd?

Bij de Ierse lagekostenmaatschappij Ryanair wordt dinsdagochtend een bijzondere ondernemingsraad bijeengeroepen. Dat meldt De tijd. Het vermoeden is dat daar een en ander gezegd zal worden over een eventueel vertrek uit Zaventem en Charleroi. De oproepingsbrief heeft het alvast over “een belangrijke update over de basis”.

Ryanair-CEO Michael O’Leary kondigde vorige vrijdag aan dat in de komende twee weken de sluiting van een aantal basissen in Europa aangekondigd zou worden. Hij liet doorschemeren uit Zaventem te willen vertrekken en de capaciteit in Charleroi - waar Ryanair meer aanwezig is dan in Zaventem - te gaan terugschroeven omdat hij hier “geen groei meer ziet” voor zijn bedrijf.

LEES OOK. Ryanair dreigt met vertrek uit Zaventem

Mogelijk staat dat op de agenda van de bijzondere ondernemingsraad die dinsdagochtend bijeengeroepen wordt. Dat lijkt vrij duidelijk op de oproepingsbrief die het boordpersoneel en de piloten kregen en De tijd kon inkijken.

De Ierse lagekostenmaatschappij vervoerde in augustus 16,9 miljoen reizigers. Daarmee werd voor de vierde maand op rij een nieuw record gevestigd. O’Leary verwacht een miljard euro winst dit jaar, zo zei hij vrijdag nog, en wil over het hele netwerk de capaciteit voor de winter verhogen. Tegelijkertijd toonde de topman zich bezorgd over de impact van een mogelijke recessie en de hoge inflatie.