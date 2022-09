Kwart van Belgische werknemers rijdt met bedrijfswagen: stijging in Vlaanderen en Wallonië

Een kwart van de Belgische werknemers met een contract van onbepaalde duur rijdt met een bedrijfswagen. Sinds het begin van 2019 is dat aandeel met 7 procent gestegen. Vooral in Vlaanderen en Wallonië kiezen steeds meer werknemers voor een bedrijfswagen. Het aandeel elektrische en hybride bedrijfswagens neemt toe, maar het is nog te vroeg om van een opmars te spreken. Dat blijkt woensdag uit cijfers van hr-dienstverlener Securex.

Vooral bedienden rijden met een bedrijfswagen, blijkt uit het onderzoek. In Vlaanderen nam het aantal werknemers met een bedrijfswagen sinds begin 2019 met 10,7 procent toe tot 27,3 procent medio 2022. In Wallonië was die stijging met 10,9 procent nog sterker, al rijden daar - met 20,4 procent van de werknemers met een contract van onbepaalde duur - verhoudingsgewijs minder werknemers met een bedrijfswagen. In Brussel heeft 22,4 procent van de vaste werknemers een bedrijfswagen: dat zijn er 10,5 procent minder dan in 2019.

Aan het begin van 2019 lagen het aandeel van werknemers met een bedrijfswagen in Vlaanderen en in Brussel met respectievelijk 24,6 procent en 25 procent nog dichter bij elkaar. Sinds het derde kwartaal van 2019 rijden verhoudingsgewijs meer werknemers in Vlaanderen met een bedrijfswagen. Het aandeel werknemers met een bedrijfswagen in Wallonië is, ondanks de stijging sinds begin 2019, steeds op een lager niveau gebleven.

War for talent

Volgens Heidi Verlinden van Securex speelt de zogenaamde “war for talent” een rol: bedrijfswagens zouden sneller in de strijd gegooid worden bij aanwervingen en loopbaangesprekken. Bedrijfswagens zouden sollicitanten bovendien kunnen overtuigen langere woon-werktrajecten af te leggen. De dalende populariteit van bedrijfswagens in Brussel zou dan weer het gevolg zijn van “alternatieve vervoersmiddelen en deelmobiliteit”, maar ook van “dichtslibbende verkeersaders en autowerende circulatieplannen”, aldus Verlinden.

Het aandeel van bedrijfswagens met een klassieke verbrandingsmotor is sinds begin 2019 met 9 procent gedaald tot 89,1 procent medio 2022. De daling was met 11,7 procent het sterkst in Brussel. 2,5 procent van de bedrijfswagens in België is intussen elektrisch, in Brussel is dat 3,8 procent. Het aandeel van hybride bedrijfswagens is gestegen tot 8,4 procent. Securex verwacht dat de elektrische bedrijfswagen volgend jaar zal doorbreken. Vanaf 2026 wordt het aanbieden van een elektrische bedrijfswagen fiscaal voordeliger voor de werkgever.

Voor het onderzoek raadpleegde Securex een representatieve steekproef van bijna 10.000 bedrijven en bijna 40.000 werknemers uit de Belgische privésector. Werknemers met een contract van bepaalde duur werden uitgesloten: zij maken slechts 0,4 procent uit van het bedrijfswagenpark uit.