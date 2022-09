Wie is de zelfverklaarde Nederlandse pedojager die Vlaming in val lokte en als held wordt beschouwd?

Een Nederlander die zich voordeed als een 12-jarig meisje, lokte een West-Vlaamse man in de val. Hij nagelde de vijftiger publiekelijk aan de schandpaal. Maar wie is die zelfverklaarde pedojager?

Het Facebookprofiel van ‘Kral Kral’, een zelfverklaarde pedojager uit Utrecht, staat vol foto’s, filmpjes en berichten van mannen die hij openlijk aan de schandpaal nagelt. Zijn modus operandi is meestal dezelfde: hij maakt een vals profiel aan op sociale media, en lokt zo vermeende pedofielen in de val. Chats waarin die mannen hun seksuele interesse voor minderjarigen niet onder stoelen of banken steken, worden openlijk gedeeld met zijn Facebook-volgers, die hem zien als een ware held.

Eren G., de man achter ‘Kral Kral’, trekt naar eigen zeggen ten strijde tegen kindermisbruikers. Voor zijn “dagelijkse missie” overtreedt hij probleemloos de wet. Volgens de Nederlandse krant Algemeen Dagblad werd de pedojager in december 2021 nog veroordeeld voor dwang, huisvredebreuk, smaad en mishandeling. Hij was een jaar voordien een woning binnengedrongen waarna hij de bewoner onder bedreiging had laten verklaren dat hij een seksafspraakje had gemaakt met een minderjarige. Hij filmde alles met zijn gsm en gooide het via een livestream op het internet. De pedojager kreeg daarvoor een werkstraf van honderd uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden opgelegd.

Gisteravond stuurde Kral Kral zijn volgers nog een berichtje in zijn stories, om hen te bedanken voor de vele positieve reacties op het filmpje over de West-Vlaming. Aan onze redactie wilde hij geen reactie kwijt.(aba, ptb)