Standard slaat in extremis nog toe op transfermarkt met komst van drie spelers

De laatste dag van de transferzomer is zoals wel vaker de meest productieve geweest voor Standard. De Rouches pakten op de valreep nog uit met drie inkomende transfers: de Amerikaanse rechtsback Marlon Fossey (23), de Deense flankaanvaller Philip Zinckernagel (27) en de Colombiaanse middenvelder Steven Alzate (23), al is het voor die laatste nog even bang afwachten.

Lang wachten om uiteindelijk toch doortastend toe te slaan. 777 Partners heeft er zijn handelsmerk van gemaakt in de eerste transferzomer van Standard in Amerikaanse handen. Eerst was er het lange wachten op de komst van Ronny Deila. Vervolgens duurde het tot begin augustus voor sportief directeur Fergal Harkin zijn functie in Luik kon opnemen. En ook op de transfermarkt bewaarden de Amerikanen ‘the best for last’ met drie inkomende transfers in de laatste uren voor het verstrijken van de deadline.

Fossey: 3 jaar contract

De eerste van de last-minute zomerversterkingen die officieel werd gemaakt was Marlon Fossey. Een transfer die al enkele dagen in de pijplijn zat en die gisteren rond de middag werd afgerond. De 23-jarige Amerikaan met de opvallende krullenbol komt voor een beperkt bedrag over van het Engelse Fulham, waar hij zijn hele jeugdopleiding doorliep en twee weken geleden nog zijn officieel debuut maakte in de Carabao Cup. Fossey tekende een contract voor drie jaar en moet op rechts de concurrentie aangaan met Gilles Dewaele.

© ISOPIX

Zinckernagel: huur zonder optie

Transfer nummer twee volgde pas 45 minuten voor de deadline. De Deense flankaanvaller Philip Zinckernagel (27) wordt voor één seizoen gehuurd van het Griekse Olympiakos zonder aankoopoptie. De Grieken hadden de Deen eerder deze zomer definitief overgenomen van Watford, maar Zinckernagel paste niet meer in de plannen na een recente trainerswissel en mocht meteen weer beschikken. Deila kende de speler nog van in de Noorse competitie waar hij Bodø/Glimt in 2020 naar zijn allereerste landstitel loodste met 19 doelpunten en 24 assists in 28 wedstrijden. Vorig seizoen speelde Zinckernagel, uitgeleend door Watford, met zes doelpunten en zeven assists nog een niet onbelangrijke rol in de promotie van Nottingham Forest naar de Premier League. De Deense nieuwkomer moet Deila voorin meer slagkracht geven en kan worden uitgespeeld op beide flanken of in steun van de spits.

© IMAGO/ANE Edition

Afwachten voor Alzate

Op de aankondiging van de derde en laatste transfer is het wachten tot vandaag. De Colombiaanse international Steven Alzate wordt voor een seizoen gehuurd van Brighton zonder aankoopoptie. Alleen was het gisterenavond om middernacht nog wachten op de definitieve goedkeuring van de FIFA. Alzate greep vorige week nog naast een transfer naar West Brom omdat het papierwerk niet tijdig in orde geraakte en riskeert zich dus voor de tweede keer aan dezelfde steen te stoten. Alzate is een polyvalente centrale middenvelder met 43 wedstrijden en één doelpunt in de Premier League op zijn conto. Zijn status als zesvoudig Colombiaans international heeft hij te danken aan zijn Colombiaanse ouders want zelf is Alzate geboren en getogen in Londen.

Als de transfer van Alzate groen licht krijgt, klokt Standard deze zomer af op acht nieuwkomers. Daarbij geen enkele Belg en drie huurlingen zonder aankoopoptie. De transferzomer barstte laat los, maar Deila heeft uiteindelijk wel gekregen waar hij om vroeg: een rechtsachter, een flankaanvaller en een diepe spits in de persoon van Stipe Perica. Alleen voor die extra optie op het middenveld is het dus nog even bang afwachten.