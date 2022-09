In extremis nog dubbele versterking voor Jong Genk op slotdag zomermercato

Coach Wouter Vrancken gaf het daags voor de derby al aan op de officiële persconferentie: hij zag graag nog een extra flankspeler aan zijn kern toegevoegd worden, maar kon zich helemaal vinden in de visie van de club dat zo’n late transfer niet tegen elke prijs zou gedaan worden. Op deadline day werd al snel duidelijk dat het juiste profiel deze zomer nergens zou kunnen worden losgeweekt.

Dewaest blijft

Op de slotdag van de zomermercato werd ook geen overeenkomst gevonden met Sebastien Dewaest over een ontbinding van zijn contract. Hij staat dus nog minstens tot eind december op de loonlijst, de volgende dagen moet besproken worden waar, wanneer en hoe hij kan/zal trainen.

Last-minute Beniangba

Zoals aangekondigd werd de transfer van Evan Rotundo officieel gecommuniceerd. De 18-jarige Amerikaanse aanvallende middenvelder komt over van Schalke 04 en tekent in de Cegeka Arena een contract voor drie seizoenen. Hij sluit aan bij Jong Genk.

Rotundo, een voormalige U17-international, ruilde twee jaar geleden San Diego Surf voor het Duitse Schalke 04. Daar speelde hij bij de U19. Rotundo was een poos op proef in Genk en maakte in die periode een prima indruk.

Tenslotte werd dinsdag nog tot in de late uurtjes gewerkt om ook de transfer van de 19-jarige Nigeriaanse spits Victory Beniangba op juridisch vlak nog rond te krijgen. Met succes, de laatste officiële stappen en documenten zouden zijn afgerond. De officiële bevestiging moet woensdag nog wel volgen.

Transferoverzicht KRC Genk A:

In: Matias Galarza (Argentinos Juniors), Nicolas Castro (Newell’s Old Boys), Rasmus Carstensen (Silkeborg), Ally Samatta (huur, Fenerbahce).

Uit: Junya Ito (Reims), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Jhon Lucumi (Bologna), Cyriel Dessers (Cremonese), Theo Bongonda (Cadiz), Iké Ugbo (Troyes), Stephen Odey (Randers), Simen Jukleröd (Valerenga), Bastien Toma (huur, Paços de Ferreira)

Transferoverzicht Jong Genk:

In: Ibrahima Sory Bangoura (Johnson Académie), Daan Dierckx (huur, Parma), Evan Rotundo (Schalke 04), Victory Beniangba (Young Boys Football Academy).