Fabio Jakobsen wint N8 van Brasschaat: “Volle bak koersen is altijd genieten”

Fabio Jakobsen heeft vanavond de N8 van Brasschaat gewonnen. Hij behaalde in het omnium de meeste punten in de drie categorieën. “Als je er toch bent, kan je maar beter gemotiveerd zijn. Ik vind criteriums altijd leuk en het is een goeie training. Zo een keertje volle bak koersen, dat is toch altijd genieten”, aldus de Europees kampioen.

Dit jaar bestond de wedstrijd uit drie onderdelen: een koppeltijdrit (2 ronden van 3 km), een puntenkoers (15 ronden van 3 km) en een klassiek criterium (12 ronden van 3 km).

De renners waren niet naar Brasschaat afgezakt om een potje gezapig rond te rijden. Met een rotvaart begonnen ze aan de koppeltijdrit, waarin het duo Rune Herregodts - Arne Marit de snelste tijd liet afklokken. Het team van Sport Vlaanderen legde de drie rondjes in 6 minuten en 40 seconden af, nauwelijks een seconde sneller dan het Lotto-duo Brent Van Moer - Frederik Frison. Florian Senechal en Fabio Jakobsen (Quick-Step - Alpha-Vinyl) vervolledigden het podium.

Voormalig Belgisch kampioen Dries De Bondt had duidelijk zin in het tweede wedstrijdonderdeel. Voor de wedstrijd vroeg hij aan de koerscommissaris wanneer er gesprint zou worden. En weg was hij! Samen met Senechal koos hij het hazenpad. De twee bleven voorin tot de allerlaatste ronde, tot De Vriendt en Frison het tweetal vergezelden. Mooie inhaalactie, maar het was De Bondt die de spurt won. In het criterium had De Bondt het wat moeilijker. “Ik ben zelf wat nalatig geweest”, weet De Bondt die al twee keer wist te winnen en nu voor de tweede keer als tweede eindigde. “Mijn versnellings­apparaat was niet voldoende ­opgeladen. Ik ben aan de start verschenen met een bijna lege batterij aan mijn schakelsysteem. Ik kon alleen maar op mijn klein verzet rijden.”

© koen fasseur

Nochtans maakte De Bondt ook het mooie weer in het criterium. Met zes andere renners trok hij er meteen op uit. Europees kam­pioen Fabio Jakobsen, Thimo ­Willems, Stefano Musseuw, ­Quinten Hermans, Brent Van Moer, Tom Devriendt en Dries De Bondt pakten een minuutje voorsprong op het snelle parcours. Te veel, volgens De ‘klassementsmannen’ Rune Herregodts en ­Florian Senechal, die met nog twee andere renners in de achtervolging gingen. Tevergeefs, want het groepje van zeven bleef voorin en Jakobsen won de spurt en pakte de eindoverwinning.

Uiteraard was de Nederlander tevreden na afloop van de N8. “Ik vind het leuk om criteriums te rijden. En het ging hard, hé. We ­reden zo’n 49 gemiddeld… Dat doe je thuis niet zo gemakkelijk. In de tijdrit, niet meteen mijn sterkste onderdeel, heb ik zo hard gereden als ik kon met Senechal. Ik wist dat als ik in het laatste ­onderdeel mee was, dat ik ook kon winnen.”

(dsvn, kle)