Marian Shved verliet KV Mechelen om meteen twee keer te scoren in Champions League tijdens Shakhtar-debuut

Zestien minuten. Langer moest Marian Shved niet wachten om zijn rekening voor Shakhtar Donetsk te openen. En dan nog in de Champions League. Al stak Leipzig-doelman Gulacsi de van KV Mechelen overgekomen aanvaller wel een handje toe. Shved maakte zijn droomdebuut compleet met een tweede goal.

Op 1 september maakte Marian Shved de overstap van KV Mechelen naar zijn vaderland. Een dag later bleef de Oekraïner nog 90 minuten op de bank in de 0-1-zege tegen Lviv. Vandaag maakte hij zijn officiële debuut voor Shakthar Donetsk en lang moest hij niet wachten op zijn eerste doelpunt. Shved ging doorjagen op Gulacsi en het licht ging helemaal uit bij de RB-keeper. De ex-Kakker nam het geschenk met beide handen aan.

Leipzig maakte gelijk in de tweede helft, maar een minuutje later had Shved zijn team alweer een nieuwe bonus geschonken. Mudryk en Traoré zorgden voor een ruime Oekraïense zege: 1-4.

