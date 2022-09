Paul Pogba post video voor zijn fans: “Ik ben mentaal in orde, ondanks blessure en andere problemen”

Paul Pogba heeft dinsdag in een video op Instagram voor het eerst van zich laten horen na de succesvolle operatie aan zijn knie, die maandagavond plaatsvond. De Franse middenvelder gaf aan “zich mentaal in orde te voelen, ondanks de blessure en alle andere problemen”.

“Weet dat ik mentaal in orde ben, ondanks alle zorgen, de blessure en de andere problemen. Ik houd het hoofd omhoog en zal altijd blijven glimlachen”, sprak Pogba zijn fans toe. “De operatie is heel goed verlopen. Ik ga nu herstellen en ik zal snel terugkeren op het veld”, deelde hij nog mee.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De Franse superster onderging maandagavond een operatie aan zijn meniscus in de rechterknie. Door de ingreep is het onzeker of Pogba op tijd fit geraakt voor het WK in Qatar, dat in november van start gaat. Juventus-coach Massimiliano Allegri schatte die kans alvast klein in. “We moeten realistisch zijn en verwachten hem pas in januari terug”, sprak hij gisterenavond op de persconferentie voor het Champions League-duel tegen PSG.

Paul Pogba is momenteel ook betrokken in een familieruzie met zijn oudere broer Mathias. Die laatste zou betrokken zijn bij een afpersingszaak rondom de Juventus-vedette. Het parket van Parijs opende eerder al een gerechtelijk onderzoek naar het incident.

De Franse international keerde afgelopen zomer transfervrij terug naar Juventus, na zes seizoenen bij Manchester United. Pogba speelde eerder tussen 2012 en 2016 voor de Oude Dame. In de zomer van 2016 legde Manchester United zo’n 105 miljoen euro op tafel om de middenvelder terug naar Old Trafford te halen. Pogba kreeg eerder een deel van zijn jeugdopleiding in Manchester.