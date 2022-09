Nieuw seizoen ‘Helden van hier: de kust’ speelt zich af tijdens drukste zomer in jaren

Het nieuwe seizoen van ‘Helden van hier: de kust’, dat woensdagavond van start gaat op VTM, werd afgelopen zomer gedraaid aan de Oostendse kust. De cameraploeg volgt de hulpdiensten tijdens hun drukste – en warmste – zomer in jaren. Starten doen we op de eerste bloedhete dag, 18 juni.

Een jongetje van 10 jaar raakt vermist, waarop meteen alle diensten worden ingeschakeld om hem terug te vinden. “De zomer moest eigenlijk nog starten en we hadden al een dag van betekenis”, zegt Dries, de postoverste van de Oostendse brandweer. “Het beloofde dus een lange, hete en zware zomer te worden voor de hulpdiensten.”

De redders op het strand ontfermen zich dan weer over een jongen die zijn knie ontwricht heeft. “Ik vermoed dat hij in een short break gevallen is. Dat is een steil stuk strand waar je diep in het water zakt”, vertelt adjunct-hoofdredder Lennert.

‘Helden van hier: de kust’, VTM, 21.50 uur