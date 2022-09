Marieke Dilles geeft les en workshops, staat in het theater en nu ook op de set van Thuis: “Ik wil altijd verschillende dingen combineren.” — © Frederik Beyens

Haar naam was al meermaals gevallen, maar pas vanavond wandelt de charmante Vicky voor het eerst Thuis binnen. Daarmee laat de Antwerpse actrice Marieke Dilles (35) zich voor het eerst inlijven voor een soapserie. “Tot nu toe had ik altijd bedankt voor zo’n rol, waarop je om de haverklap aangesproken wordt. Maar met het ouder worden is de angst wat verdwenen.”