Een nieuw BV-koppel en de reddingsacties van Gert Verhulst: Dit was ‘De allerslimste mens’

Met Rik Verheye en Pedro Elias in de jury weet je: het wordt een dolle avond. Dat was ook het geval dinsdag in ‘De allerslimste mens’. Ze zetten de boel makkelijk op stelten. Er mocht zelfs al eens gekust worden. En niet met Ella Leyers, die met Verheye haar nieuwe vriend tegenkwam in de jury.