Nathalie Meskens begint met ‘Beste kijkers’, op eerste verjaardag zoontje Loé: “Ik troost mezelf dat hij het nog niet beseft”

Ze heeft nog een laatste liedje gezongen voor haar jarige zoontje Loé (1), maar nu is het weer aan het werk voor Nathalie Meskens (40). Na twee jaar keert haar programma ‘Beste kijkers’ woensdagavond terug, met de geestigste en opmerkelijkste fragmenten van de afgelopen week. En in tussentijd schrijft ze verder aan nieuwe muziek. “Elke artiest moet knokken, dus ik zie niet in waarom dat voor mij anders zou zijn?”