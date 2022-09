Standard neemt Amerikaanse rechtsback Marlon Fossey over van Fulham

Standard heeft zich, op de slotdag van de zomermercato, versterkt met de rechtsachter Marlon Fossey. De 23-jarige Amerikaan komt over van het Engelse Fulham FC en ondertekende een contract voor drie seizoenen op Sclessin. Dat maakte Standard dinsdag bekend.

Fossey, die in het verleden jeugdinternational was voor de Verenigde Staten, verhuisde op 11-jarige leeftijd naar Fulham en doorliep er sindsdien de jeugdreeksen. Het afgelopen seizoen leende Fulham hem uit aan de Engelse derdeklasser Bolton Wanderers. Daar kwam Fossey zestien wedstrijden in actie en lukte hij een doelpunt en vijf assists.

Bij Standard moet Fossey voor meer defensieve stabiliteit zorgen. De Rouches slikten dit seizoen al twaalf doelpunten in zeven wedstrijden en kamperen met tien punten op de negende plek.