“Zomerse dag met kans op buien in de loop van de avond”

Vanochtend moest er nog even een flinke bui over het oosten van Limburg passeren. Dit nakomertje van de onweerszone van vannacht heeft onze provincie rond 9 uur verlaten.

De volgende uren krijgen we in Limburg vaak ruimte voor de zon. In de loop van de dag zal er ook stapelbewolking ontstaan. Net als de voorbije dagen neemt de kans op buien pas echt beduidend toe in het tweede deel van de avond. Op de meeste plaatsen blijft het echter tot na middernacht droog.

De temperatuur loopt op naar een zomers maximum tussen 25 en 27°C. De eerst matige zuidwestenwind valt tijdens het eerste deel van de avond volledig weg.

In de nacht naar donderdag zal een omvangrijke regen- en buienzone over Limburg trekken. Op de timing zit er nog wat rek. Waarschijnlijk zal deze zone onze provincie pas na 2 uur bereiken. De kans is groot dat het donderdag in de vroege ochtend nog aan het gieten is.

