Ives Serneels blijft hoopvol voor Red Flames, ondanks extra ronde in WK-barrage: “Dan moeten we maar twee keer winnen”

De Red Flames sloten dinsdagavond de groepsfase van de WK-kwalificaties af met een 0-7 zege in en tegen Armenië, maar omdat Ierland met 0-1 ging winnen in Slovakije zakten de Belgen in het klassement van de beste tweedes nog van de derde naar de vierde stek, waardoor ze niet één, maar twee barragerondes moeten afwerken.

“Ik heb de uitslag (van Slovakije-Ierland, red) nu pas vernomen. We wisten dat we barrages moesten spelen, we staan nu voor twee wedstrijden maar dan moet het de missie zijn om die beide te winnen. We zijn nieuwsgierig naar wat de loting van vrijdag in Nyon zal opleveren. Bang zijn we zeker niet. Laten ons hopen dat het lot ons een beetje goedgezind mag zijn”, vertelde bondscoach Ives Serneels na het duel in Yerevan.

Op de Belgische zege in Armenië viel weinig aan te merken. “We hebben hier enkele mooie doelpunten gescoord. Bij momenten had het misschien nog net iets sneller gemoeten in de omschakeling om zo nog gevaarlijker te zijn. Het was ook niet altijd makkelijk tegen een wel heel defensief Armenië. We hebben onze job gedaan en dat was toch het belangrijkste. Ella Van Kerkhoven scoort vandaag drie keer nadat zij van heel ver is teruggekomen.”

Aan de WK-barrages hebben de Flames overigens geen al te beste herinneringen. In hun kwalificatiegroep voor het WK van 2019 in Frankrijk eindigden ze al eens op de tweede plaats, waarna ze in de halve finales van de barrages nipt uitgeschakeld werden door Zwitserland. Via de komende play-offs hopen de Flames zich wél voor het eerst in de geschiedenis te plaatsen voor een WK.

De loting voor de barrages wordt vrijdagnamiddag (13u30) gehouden. De wedstrijden worden gespeeld op 6 en 11 oktober.