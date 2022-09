En plots lijkt de tennistoekomst van Rafael Nadal (ATP 3) in onzekerheid te baden. Na zijn nederlaag maandagnacht tegen Frances Tiafoe (ATP 26) in de vierde ronde van de US Open meldde de 36-jarige Spanjaard dat hij belangrijkere dingen aan zijn hoofd had – zijn vrouw Maria is zwanger van hun eerste kind – en dat hij niet wist wanneer hij opnieuw zou spelen.