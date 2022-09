STVV leent overbodige Steve De Ridder uit aan Deinze

Op de slotdag van de transferperiode lag in Sint-Truiden alleen het uitgaande dossier van Steve De Ridder op tafel. De Gentenaar wordt uitgeleend aan Deinze in de Challenger Pro League.

Geen inkomende verrassingen meer bij STVV op deadline day. De enige transfer waar schot in kwam, was het uitgaande dossier van voormalig kapitein Steve De Ridder. De 35-jarige De Ridder, die in 2019 voor Sint-Truiden tekende na aandringen van toenmalig coach Marc Brys, wordt door STVV in zijn laatste contractjaar uitgeleend aan Deinze. De Ridder raakte vorig seizoen na blessureleed uit beeld en kon zich niet meer in de ploeg van coach Bernd Hollerbach knokken. Daags voor de voorbereiding deze zomer kreeg De Ridder te horen dat hij niet meer werd opgenomen in de A-kern en dat hij mocht uitkijken naar een andere werkgever.

Vrije speler

De Ridder zelf wilde dolgraag nog een seizoen volmaken op het hoogte niveau en trainde ook een poos mee bij Kortrijk. Daar kwam het niet tot een overeenkomst. Ook Deinze hield De Ridder steeds in het vizier. De club leent hem nu uit tot het einde van het seizoen. Nadien is De Ridder nota bene een vrije speler. Dat hij dus ooit nog in STVV-shirt zal verschijnen is ondenkbaar.

Fans van de Kanaries bleven tot het allerlaatste moment toch hopen op het binnenhalen van een extra spits. Taichi Hara mocht echter niet weg bij Alaves. Bovendien was de grootste brok van het budget opgesoupeerd na het vastleggen van andere aanvallers Gianni Bruno en Shinji Okazaki.

Het transferoverzicht van STVV:

In: Fatih Kaya (Ingolstadt) – Olivier Dumont (Standard) – Eric Junior Bocat (Moeskroen) – Jo Coppens (MSV Duisburg) – Frank Boya (Antwerp FC, huur) – Fabio Pereira Baptista Fabinho (Benfica) – Gianni Bruno (AA Gent, huur) – Shinji Okazaki (Cartagena).

Uit: Junior Pius (Antwerp terug) – Joao Klauss (Hoffenheim terug, St Louis City) – Chris Durkin (DC United) – Arnaud Dony (einde contract, Union) – Rocco Reitz (Mönchengladbach terug) – Ko Matsubara (einde contract, Jubilo Iwata) – Alessandro Russo (Sassuolo terug) – Nelson Balongo (einde contract, LKS Lodz) – Wim Vanmarsenille (einde contract) – Dimitri Lavalée (Mainz terug, KV Mechelen) – Taichi Hara (Alaves terug) – Jarne Steuckers (MVV) – Rein Van Helden (MVV), Steve De Ridder (Deinze, huur).