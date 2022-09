Vlaams minister Demir wil strengere criteria voor elektronisch toezicht

Het gebruik van de enkelband zit volgens Demir in de lift. Het aantal mensen dat thuis zit met een enkelband steeg met 30 procent in nauwelijks 5 jaar tijd. Naar alle verwachtingen zal die stijging zich ook de komende jaren stevig voortzetten.

“Het gebruik van een enkelband kan positief zijn”, stelt minister Demir. “Het zorgt er voor dat mensen hun straf kunnen ondergaan zonder volledig geïsoleerd te worden van hun gezin of werk. Maar je moet wel de juiste criteria hanteren. Geef de verkeerde daders elektronische toezicht en je brengt slachtoffers in gevaar.”

De enkelband werd eind jaren 90 ingevoerd met als doel om gedetineerden die een deel van hun straf hadden uitgezeten de kans te geven om opnieuw te integreren in de samenleving. Het was een overgangsmaatregel tussen de cel en de maatschappij. Sindsdien is het gebruik sterk geëvolueerd en kan de enkelband een voorlopige hechtenis in de cel vervangen of zelfs dienen als volwaardige straf. Die verschillende toepassingen zijn perfect verdedigbaar volgens de minister. “Op voorwaarde dat de juiste criteria worden gehanteerd bij de toekenning ervan”, luidt het.