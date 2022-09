US OPEN. Casper Ruud overtuigend naar halve finales, wordt hij volgende week de nieuwe nummer één van de wereld?

In de kwartfinales op Flushing Meadows in het Amerikaanse New York haalde hij het overtuigend in drie sets van de Italiaan Matteo Berrettini (ATP 14): 6-1, 6-4 en 7-6 (7/4) na 2 uur en 35 minuten.

De verliezende finalist van Roland Garros staat voor de eerste keer bij de laatste vier in New York. In de halve finales wacht hem een confrontatie met de winnaar van het duel tussen de Australiër Nick Kyrgios (ATP 25/N.23) en de Rus Karen Khachanov (ATP 31/N.27).

Daarnaast maakt Ruud ook nog kans om volgende week de nieuwe nummer een van de wereld te worden.