Bart Verhaeghe begint ambitieus én realistisch aan Champions League-campagne: “Het beste Club moet nog komen”

De stilte doorbroken. Na bijna een jaar zonder diepgaand interview zet Bart Verhaeghe (57) zich nog eens op praatstoel. De voorzitter begint met zijn Club Brugge aan zijn zesde Champions League-campagne in zeven jaar. De ambitie is groot, het realisme ook. Aan de vooravond van een nieuwe poging tot overwintering overschouwt Verhaeghe de drukke transferzomer, de komende Champions League-campagne en de strijd om de Belgische titel. Met grote ambities en dito realisme. Of hadden we dat al gezegd?