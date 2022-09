Britse premier Truss houdt meteen grote kuis en zet nieuwe namen op topposities

Truss koos Therese Coffey als haar vicepremier en minister van Volksgezondheid. Coffey is een van de nauwste bondgenoten van Truss en leidde haar campagne om de opvolger te worden van Boris Johnson. In de regering van Johnson was ze minister van Werk en Pensioenen. Een flinke promotie dus.

Kwasi Kwarteng is de nieuwe minister van Financiën. Ook Kwarteng is een trouwe bondgenoot van Truss. Hij diende in de vorige regering als minister van Economie en Energie.

Ook twee andere topposities zijn intussen ingevuld. James Cleverly is de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Cleverly was in de vorige regering minister van Onderwijs. Suella Braverman wordt minister van Binnenlandse Zaken. Braverman was een van de uitdagers van Truss om de Conservatieve Partij te leiden. Ze was eerder aan de slag als procureur-generaal.

Dominic Raab kondigde zelf aan dat zijn rol als minister van Justitie en vice-premier er op zat. Hij voegde er fijntje aan toe dat Truss wraak had genomen op het team Raab.

Voormalig minister voor Noord-Ierland Brandon Lewis wordt nu minister van Justitie.

Iemand die op dezelfde positie blijft zitten, is Ben Wallace, als minister van Defensie. Hem was na het aftreden van Johnson gevraagd om mee te doen met de race voor het leiderschap, maar daar bedankte hij voor. Hij gold binnen de Conservatieve partij nochtans als grote favoriet.