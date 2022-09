Gert Verhulst na “uit de hand gelopen woke-discussie’ in ‘De tafel van vier’: “We hebben mensen gekwetst, en dat spijt ons”

Of Marc-Marie Huijbregts de eerste aflevering van ‘De tafel van vier’ gezien heeft, vraagt Gert Verhulst dinsdagavond aan de hoofdgast van de talkshow. “Jawel, ik heb gisteren gekeken”, luidt het antwoord. Maar hij wil liever zelf even weten hoe het ging. Het is de aanzet tot excuses voor hoe de woke-discussie verliep.

Aan tafel bij Gert Verhulst werd maandagavond een debat over woke gevoerd. Alleen viel daarbij enkele keren het n-woord en fietsten de vragen in het debat om de kern heen. Wat volgde, was vooral een stroom aan kritiek. En dat is ook Huijbregts niet ontgaan.

“Ik vond het wel jammer dat ik er gisteren niet was”, zegt hij. “Woke was een soort besmet woord, net zoals ‘politiek correct’, maar ik vind dat best goede woorden. Ik vind het fijn om over dingen na te denken. Ik was er gisteren graag bij geweest om te zeggen: jij hebt een probleem met een woord, maar eigenlijk hebben we geen boodschap aan dat jij het allemaal moeilijk vindt. Jij bent een witte hetero man. Die moet niet weg, nee. Maar zoals jij er zelf een groot voorbeeld van bent, moet wel realiseren dat als jij niet racistisch vindt, dat er eigenlijk niet toe doet. Raf (Njotea, die als expert te gast was in het debat, red.) had wat mij betreft nog iets sterker tegen jou mogen zijn.”

Het komt duidelijk binnen bij Verhulst, aan wie ook de talloze reacties niet voorbij gegaan zijn. “Als we mensen gekwetst hebben gisteren, dat was het laatste wat we wilden”, zegt bij aanvang van de talkshow. “Dat is niet de bedoeling van het programma, en dat hebben we toch gedaan. Want er kwamen heel veel reacties binnen. Dus als we u gekwetst hebben, dat spijt ons.”

(eadp)