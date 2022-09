Slechte start in Champions League voor Chelsea: winnaar van 2021 verliest bij Dinamo Zagreb

In Groep E begon Chelsea goed aan de wedstrijd maar op de counter scoorde Mislac Orsic net voor het kwartier de 1-0. De Blues hadden voortdurend de bal maar kansen creëren ging o zo moeilijk. Toen Pierre-Emerick Aubameyang in het begin van de tweede helft dan toch scoorde werd het doelpunt afgekeurd voor voorafgaand buitenspel van Ben Chilwell. Chelsea bleef wel druk zetten, maar scoren zat er niet in.

In Groep G kende Borussia Dortmund weinig problemen met het Deense Kopenhagen van Jesse Thorup (ex-coach van AA Gent en RC Genk). Aanvoerder Marco Reus zette na 35 minuten zijn ploeg op voorsprong na een knappe versnelling en een raak schot in de rechterhoek. Raphael Guerreiro verdubbelde even later de voorsprong. In de tweede helft werd Mathew Ryan, ex-doelman van Club Brugge, een derde keer gepasseerd. Het was Jude Bellingham die voor de 3-0-eindstand zorgde. Thomas Meunier en Thorgan Hazard startten in de basis, maar hazard moest al na 23 minuten geblesseerd het veld verlaten.