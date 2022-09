De pedojager confronteerde de man uit de Westhoek. — © if

De West-Vlaming die door een Nederlandse pedojager in een filmpje op de rooster wordt gelegd omdat hij wilde afspreken met een 12-jarig meisje, is door de politie opgepakt voor verhoor. Vlak voor zijn arrestatie benadrukte hij bij onze redactie dat hij geen pedofiel is, maar een “eenzame man op zoek naar gezelschap”.