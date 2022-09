Belgian Red Flames mogen naar de WK-barrages na ruime winst tegen zwak zusje Armenië, maar krijgen ook slecht nieuws

De Belgian Red Flames, de nationale vrouwenploeg, hebben hun laatste kwalificatiematch voor het WK 2023 in Nieuw-Zeeland met 0-7 gewonnen in Armenië. Door die winst leggen ze beslag op de tweede plaats in groep F, die recht geeft op deelname aan de barrages in oktober. Toch was er ook slecht nieuws, want Ierland heeft de Flames uit de top drie van de beste tweedes gestoten, waardoor ze twee barragerondes moeten spelen.

België begon als tweede aan de laatste speeldag, met twee punten meer dan concurrent Polen. Een gelijkspel volstond, maar de Red Flames verpletterenden het zwakke Armenië, dat in tien wedstrijden geen enkel punt pakte. Polen klopte ook Kosovo ruim, maar dat deed niet meer ter zake. Vrijdag wist Noorwegen zich dankzij een 0-1-zege in Leuven als groepswinnaar rechtstreeks te plaatsen voor het WK 2023 in Nieuw-Zeeland.

Van Kerkhoven scoorde drie keer tegen Armenië en verder troffen ook Kees, Vanhaevermaet, Eurlins en Wullaert raak. Voor Tessa Wullaert was het al haar zestiende treffer in de WK-voorrondes, waarmee ze topschutter is. De Belgen scoorde in tien wedstrijden liefst 56 keer.

Maar 22 punten uit tien wedstrijden volstonden niet om bij de beste drie tweedes te eindigen waardoor de Flames een extra barrageronde moeten spelen.

De drie beste tweedes stoten immers meteen door naar de tweede barrageronde. De andere zes tweedes moeten eerst een eerste ronde tegen elkaar spelen. Uiteindelijk stoten maar twee van de drie overgebleven teams in de barrages door naar het WK op basis van hun resultaten in de groepsfase en de tweede barrageronde.