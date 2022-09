VOORBESCHOUWING VUELTA 2022. RIT 17 (Aracena – Monasterio de Tentudía): Een nieuwe tricky finale, maar dé vraag is hoe Primoz Roglic herstelt van val

Dit is de eerste van de drie etappes die op papier er nog tricky uitzien. In vergelijking met de woensdag- en zaterdagrit is de klim naar het Monasterio de Tentudía peanuts, maar Remco Evenepoel moet er toch over waken niet opnieuw seconden te verliezen zoals dinsdag het geval was. Dé vraag is hoe zwaar de blessures van de eeuwige aanvaller Primoz Roglic woensdag en donderdag gaan doorwegen in zijn pogingen om de kopman van Quick-Step Alpha Vinyl te onttronen.

Kort:

Start: om 13.05 uur

Aankomst: vanaf 17.18 uur

Afstand: 162,3 km

Het parcours:

Met 2804 hoogtemeters is deze etappe niet zwaar, maar ook niet licht. Daags nadien naar El Piornal valt er nog meer te klimmen, maar de rit is dan ook een dertigtal kilometer lastiger en de slotklim is dat ook.

Vanuit de startplaats Aracena loopt het eerst bergaf, maar na een twintigtal kilometer is het klimmen en dalen. Het tweede gedeelte van de woensdagrit gaat het bijna voortdurend, weliswaar licht, omhoog. De sprint om de bonificatieseconden ligt in Segura de León. Dat is op 29,3 km van de finish.

Onze sterren:

De vluchters hebben vanaf vandaag eigenlijk maar drie kansen meer, want verwacht wordt dat er zaterdag om de eindwinst en tegelijk om de dagzege wordt gebikkeld. Het kan dus even duren vooraleer de juiste kudde vluchters weg is uit het peloton. Voor Remco Evenepoel zou het goed zijn dat de vlucht tot het einde draagt. Is dat niet het geval, dan kan hij meedoen voor de dagzege. Dé grote onbekende is hoe Primoz Roglic woensdagmorgen uit zijn bed stapt met toch de zwaar gehavende rechterzijde.

*** Richard Carapaz

** Jay Vine, Marc Soler

* Louis León Sánchez, Primoz Roglic (?), Remco Evenepoel

Dit zijn de sleutelmomenten:

Het gaat in de eerste plaats om de slotklim naar het klooster van Tendudía dat in de provincie Extramadura ligt. Een provincie die de Vuelta zeer weinig aandeed, maar de jongste jaren toch wat aan het ontdekken is en blijkbaar trendy is.

De rit eindigt op 1100 meter. De slotklim (ingedeeld als een col van tweede categorie) is 10,3 km lang en daarbij moet een hoogteverschil van 520 meter worden overbrugd. Het is een heel onregelmatige klim die na twee kilometer een strookje bevat van 10 procent, maar daarna is het opnieuw bergaf De laatste vier kilometer schommelt het percentage tussen de 6,8 en 8,2 procent met een lichte zone van 12 procent. Een reuzendoder? Niet echt als je dit vergelijkt met wat de klassementsrenners allemaal al achter de rug hebben. Het stijgt gemiddeld slechts 5 procent, maar voor wie echt een slechte dag heeft, is elk procent bij manier van spreken te veel.

Dit moet u nog weten:

* Aracena is de laatste plaats in Andalusië waar de Ronde van Spanje vertrekt. Sinds einde vorige week streek de karavaan al in deze landstreek neer. De startplaats ligt in de provincie Huelva.

* De zeventiende wordt in het zuidwesten van het land verreden. Vrij dicht tegen Portugal aan. Dichter bij de Portugese grens komen de renners niet meer in deze editie.

* Het Monasterio de Tendaduiá is het hoogste punt van de provincie Badajoz.

* Ook daar is het de allereerste keer dat er een etappe van de Ronde van Spanje eindigt. Er is goed nieuws. Aan het klooster zou het zowaar maar 24 graden warm zijn. Of eindelijk nog eens ‘normale’ nazomers weer.