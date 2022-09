Ploegleider Addy Engels na zware val Primoz Roglic: “We moeten hopen dat de schade meevalt en dat hij zijn strijd kan vervolgen”

Team Jumbo-Visma had de venijnige finale vooraf aangestipt als een van de kansen om tijd terug te grijpen op onder anderen klassementsleider Remco Evenepoel. “We hadden vooraf een plan uitgestippeld om in de slotfase van deze etappe iets op poten te zetten”, verklaart ploegleider Addy Engels. “We wisten dat dit slot op het lijf geschreven was van Primoz. In eerste instantie mikten we op de etappewinst, maar de daarbij behorende tijdwinst was ons net zoveel waard. Het plan liep naar wens, tot Primoz in de laatste meters geconfronteerd werd met een dosis pure pech.”

Daarmee doelt Engels op de val van de Sloveen op enkele hectometers van de finish. “Primoz reed een supersterke finale. Zijn aanval op drie kilometer van het einde was omlijst met venijn. Hij lag op koers om tijd te pakken op al zijn directe concurrenten. Het feit dat Evenepoel met materiaalpech loste op het moment dat Primoz zijn inspanning aan het leveren was, hadden we niet eens in de gaten. Het was volle bak naar de finish. Achteraf staan we hier met een minder fijn gevoel. Primoz is erin geslaagd tijd te pakken, maar moet dat bekopen met een enorme val. Hij is geblesseerd, zoveel is wel duidelijk. We moeten hopen dat de schade meevalt en dat hij zijn strijd kan vervolgen. De acht seconden tijdwinst zijn de verwondingen aan zijn lichaam natuurlijk niet waard, maar dat is achteraf natuurlijk een koe in de kont kijken”, slaakt de ploegleider een diepe zucht.

Roglic werd direct na afloop van de etappe verzorgd door de medische dienst van de Vuelta, de verdere zorg wordt opgevolgd door de teamarts van Jumbo-Visma.