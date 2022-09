Achel boven in de Tour of Britain. In de derde rit tussen Durham en Sunderland (163 km) was Kamiel Bonneu de sterkste van een vluchtergsroep van vier en boekte hij zo zijn tweede profzege. Maar de 23-jarige renner van Sport Vlaanderen-Baloise gaat niet zweven. “Het zal nog even duren vooraleer ik me kan vergelijken met bijvoorbeeld Dylan Teuns of Tim Wellens.”