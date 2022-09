Johan Maris verkoopt bedrijf aan Nadia Jansen

Maris Technics, opgericht in 1987, is gespecialiseerd in elektronische installaties, beveiligingssystemen en slimme technieken. Onder leiding van Johan Maris groeide de onderneming uit tot een gevestigde waarde met een 70-tal medewerkers en een omzet van 18 miljoen euro. Maris Technics vervoegt nu Group Jansen, die 600 collega’s telt en zo’n 200 miljoen omzet genereert.

“Maris Technics is een bedrijf waarmee we in het verleden al verschillende succesverhalen schreven”, zegt Nadia Jansen, CEO van general contractor Group Jansen. “Elke keer vielen hun expertise, ruime ervaring en energieke aanpak goed in de smaak. Om onze positie als Group Jansen te verstevigen, kozen we voor een nauwere samenwerking met dit complementaire bedrijf. Met deze overname gaan we voor de groei van al onze bedrijven, onze mensen en ons gezamenlijk portfolio van projecten. Verder breiden we onze waaier aan activiteiten op het vlak van slimme technieken en elektrotechnische installaties extra uit met nog meer kennis in eigen huis. We zijn ervan overtuigd dat deze overname een interessante win-win is voor beide partijen. Samen gaan we op zoek naar mogelijke synergieën. Zo vertrekken we vanaf nu voor diverse opdrachten in pole position, wat een absolute surplus is voor onze businessunits, projecten en klanten.”

Geen grote veranderingen

“Binnen de dagdagelijkse werking plannen we geen veranderingen”, aldus nog Nadia Jansen. “Samen met Johan Maris, die de operationele leiding behoudt, willen we vooral inzetten op de mooie samenwerking tussen onze bedrijven. Zo kunnen we nog beter inspelen op de vraag naar een meer geïntegreerde aanpak en geïntegreerde producten. Tegelijkertijd blijft Maris Technics zijn eigen klanten bedienen. De bedrijfsnaam Maris Technics zal in eerste instantie behouden blijven. Ook wat de locatie betreft, zijn er geen wijzigingen. ”