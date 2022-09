Vader en zoon treffen elkaar in duel tussen SK Tongeren en DV Bilzen United: “En dat in mijn eerste officiële wedstrijd als trainer”

“September is de Nationale Maand van het vrouwenvoetbal.” Met die campagne wil de KBVB het vrouwenvoetbal een hele maand in de kijker zetten. In de provinciale vrouwenreeksen gaat de nieuwe competitie volgend weekend van start. Bij tweedeprovincialer DV Bilzen B neemt Maarten Vanwetswinkel het daarin in zijn eerste wedstrijd als T1 op tegen Tongeren, waar… zijn papa Johan coach is. En St. Elen beleefde vorig weekend een primeur met de invalbeurt van mama Christel Clauwers en dochter Merle Clijsters. Het vrouwenvoetbal in de kijker zetten? Wij doen mee!