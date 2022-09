Met Ghanese verdediger van Manchester City is huiswerk Lommel SK af

Vorig seizoen kwam Amankwah op huurbasis uit voor de Engelse derdeklasser Accrington Stanley, waar de rechtsvoetige verdediger 27 keer in actie kwam. Groen-wit brengt daarmee het totaal aantal huurlingen van zusterclubs deze zomer op vijf stuks. De Lommelse doelman Kristof van Hout (35) is de enige Belg die deze zomer werd binnengehaald. De grootste klepper op uitgaand gebied is zonder twijfel Vinicius Souza (24) naar het Spaanse Espanyol. Bij een succesvol seizoen van de Braziliaanse middenvelder in La Liga rinkelt de kassa in Noord-Limburg.Inkomende transfers: Kristof Van Hout (Westerlo), Nikola Ivezic (FK Podgorica), Metinho (Troyes), Nassim Chadli (Troyes), Zalán Vancsa (MTK Budapest), Alex Granell (Bolivar), Eric Monjonell (Girona), Lazar Mijovic (B. Podgorica), Yeboah Amankwah (Manchester City).Uitgaande transfers: Bryan Smeets (RWDM), Kevin Kis (Patro), Yannick Vandersmissen (Bocholt), Vinicius Souza (Espanyol), Arno Verschueren (Sparta), Koki Saito (Sparta), Arthur Sales (Paços Ferreira), Ishak Boussouf (Belouizdad), Manfred Ugalde (Twente), Daniël Arzani (Macarthur), Diego Rosa (Vizela), Cristopher Fiermarin (Montevideo City Torque), Milan Troonbeeckx (THES), Filip Krastev (Levski Sofia), Thomas Agyepong (?), Mohammed Aminu (?).