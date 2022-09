Nog een inkomende transfer bij Westerlo, dat 26-jarige middenvelder huurt van Braga

“Hij wordt tot aan het einde van het seizoen 2022-2023 uitgeleend aan de Belgische club”, klinkt het in een officiële mededeling van Braga. .Mineiro is een controlerende middenvelder die nog tot 2025 onder contract ligt bij Braga. Vorig jaar telde de Portugese club nog anderhalf miljoen euro neer voor de Braziliaan, maar in het huidige seizoen kwam hij nog niet aan spelen toe.