Bayer Leverkusen arriveert met veel twijfels in Brugge, maar: “Champions League kan ons nieuwe boost geven”

Het is nu of nooit voor Club Brugge om de start niet te missen in de Champions League..Bayer Leverkusen zit in het sukkelstraatje na de bekeruitschakeling en de 3 op 15 in de Bundesliga. De lichaamstaal van trainer Gerardo Seoane voorspelde dinsdagavond weinig goeds voor de Duitsers. “De Champions League kan ons nieuwe energie geven”, maakte de Zwitserse coach zich sterk.

Bayer Leverkusen kan een nieuwe boost gebruiken en dat gaven coaches en soelers ook toe. De Duitsers zakten dinsdag pas laat af naar Brugge. De eerste tegenstander van Club Brugge in deze Champions League trainde eerst nog in de heimat en verkende pas om half 7 de gammele infrastructuur in het uitgewoonde Jan Breydelstadion. Maar dat zal niet de reden geweest zijn waarom het gezicht van de Zwitserse trainer Gerardo Seoane op onweer stond. De toestand van zijn ploeg baart Seoane duidelijk zorgen na de vroege bekeruitschakeling en de gemiste competitiestart. Met 3 op 15 staat Leverkusen pas dertiende in de Bundesliga en dat doet pijn na de succesvolle campagne van vorig seizoen. Seoane was in het verleden al succesvol bij Young Boys en kende meteen ook geluk bij Leverkusen.

“Voor al dat harde werk zijn we nu beloond met de kwalificatie voor de Champions League”, probeerde de ogenschijnlijk bedrukte coach er de moed in te houden. “Het gaat nu inderdaad even minder bij ons maar het is zeker niet de bedoeling dat we alles door mekaar gaan gooien. We trainden dinsdagmorgen nog in Leverkusen om juist wat te werken op de pijnpunten en we zijn klaar voor de match van woensdag. We deden ons huiswerk en weten veel over Club Brugge. Ik ontdekte een ploeg die altijd op karakter en dus met veel inzet speelt maar er zit ook voldoende techniek in de ploeg. Ze beschikken over de juiste mix en dat is niet abnormaal want dit is tenslotte Champions League, topniveau dus.”

Of zijn ploeg top zal zijn, zal woensdag moeten blijken. “Deze match kan voor ons ook een keerpunt zijn, hoopte Seoane. “We kunnen hier in Brugge nieuwe energie opdoen voor het vervolg van het seizoen.”

Van derde klasse naar het hoogste podium

Robert Andrich zat naast zijn coach instemmend te knikken. De middenvelder maakt woensdagavond zijn debuut in de Champions League en stak niet onder stoelen of banken dat dit een hoogtepunt moet worden voor hem.

“Niet eens zo lang geleden speelde ik nog in derde klasse en nu sta ik op het hoogste Europese podium. Ik heb altijd geloofd dat dit nog mogelijk was, ook al ben ik intussen 27 jaar. Een droom ging gelukkig in vervulling en ik koester dit moment. Ik ben gewoon trots dat ik hier sta en dit mag meemaken. Daarvoor doe je het allemaal en ik zal alles geven om mijn ploeg op het juiste spoor te zetten en te tonen dat we onze plaats hebben op dit niveau.”