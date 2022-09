Slecht nieuws voor Rode Duivels: na Romelu Lukaku nu ook Thorgan Hazard out voor Nations League?

Thorgan Hazard zat dit seizoen al meer op de bank dan hem lief was bij Borussia Dortmund maar kreeg tegen FC Kopenhagen nog eens de kans om van bij de start zijn kunnen te tonen. De Rode Duivel blesseerde zich al snel en moest naar de kant. Een tegenvaller voor de Rode Duivel. Over de ernst van de blessure is er nog niks bekend. De Rode Duivels spelen eind deze maand twee wedstrijden in de Nations League: tegen Wales en Nederland. Moet na Romelu Lukaku nu ook Thorgan Hazard forfait geven?

© AFP