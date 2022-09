Onze tv-tips: een opmerkelijk voorstel in Las Vegas, peper en zout en waargebeurd SM-verhaal

Over eten

Een, wo, 20.40u

Peper en zout. Een iconisch duo dat we elke dag gebruiken, maar dat zelfs in voedingsproducten zit waar je ze niet direct in verwacht. Zout heeft zelfs zo een versterkend smaakeffect dat we met een maatschappelijke zoutverslaving kampen. Maar is het echt zo ongezond om te veel zout te consumeren? Op een toegankelijke manier zoeken Kobe en Danira het in dit magazine uit. (tove)

Indecent Proposal

VTM4, wo, 20.35u

Voor wie zin heeft in een nostalgisch en romantisch filmavondje is er deze klassieker met Woody Harrelson en Demi Moore. Over de succesvolle architect David Murphy en zijn vrouw Diana, een vastgoedmakelaar, die in geldnood raken en dreigen hun villa kwijt te spelen. In Las Vegas verliezen ze alles, maar dan komt er een miljonair met een voorstel op de proppen. Een van de absolute filmhits uit 1993. (tove)

SM rechter

VTM Gold, wo, 20.35u

De verfilming van een verhaal dat ongeveer 15 jaar geleden veel stof deed opwaaien in Vlaanderen. Over een Mechelse rechter en zijn vrouw die aan sadomasochistische spelletjes deden, en om die reden voor de rechter moesten komen. Voor deze film kruipen Gene Bervoets en Veerle Dobbelaere in de huid van het koppel wiens leven overhoop werd gehaald door alle heisa. (tove)