De Hasseltse handelaars waren niet te spreken de 30 minuten gratis parkeertijd in de binnenstad. — © Serge Minten

Hasselt

De stad Hasselt is van plan om het parkeerreglement aan te passen zodat shoppers in de binnenstad 45 minuten gratis mogen parkeren in plaats van 30. Daarmee roken de handelaars en schepen Marc Schepers de vredespijp.