Maasmechelen

Woensdag is het precies honderd jaar geleden dat de productie van de steenkoolmijn in Eisden startte. Ter gelegenheid daarvan onthullen Tuinwijk2020 en de Stichting Erfgoed Eisden een muurschildering (128 vierkante meter) op de muur van basisschool De Griffel als herinnering en eerbetoon aan de duizenden mijnwerkers die in de Eisdense ondergrond werkten.