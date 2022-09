Het relaas van een tumultueuze finale in de Vuelta, met een zware val van de nummer twee in de stand: “Roglic reed tegen mij”

Mads Pedersen pakte zijn tweede rit in deze Vuelta, maar had dat vooral te danken aan Primoz Roglic. Die wilde een tik uitdelen aan Remco Evenepoel door te demarreren in de slotfase, maar hij viel net voor de aankomst. Hij boekte acht seconden tijdswinst, maar kwam zwaar gehavend over de finish.

Fred Wright werd vierde, maar was betrokken in de val van Primoz Roglic. “Het was een race-incident”, zei de renner van Bahrain Victorious. “Hij zat achter mij en ik zette net aan om te sprinten. Maar hij reed tegen mij. Hij had heel de tijd aan de leiding gereden en probeerde wellicht in het zog te blijven voor de sprint. Jammer voor hem want hij was echt sterk.”

Mads Pedersen: “Roglic reed zich kapot”

Roglic kreeg ook lof van winnaar Mads Pedersen: “Wat Primoz deed, was een fantastische zet. Gelukkig kon ik naar hem toerijden. Dat hij zich volledig kapot reed om tijd te winnen in het klassement was ideaal voor mij. Ik zette vroeg aan en mijn tweede zege was binnen. Wel jammer dat Roglic viel, zodat hij zijn inspanning niet beloond zag. Ik hoop dat zijn blessures meevallen.”