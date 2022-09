Standard mikt ook op Alzate (Brighton): akkoord ver weg

LEES OOK. Hij is aangekomen in Luik! Olympiakos-winger Philip Zinckernagel moet Standard komen versterken

Naast de dossiers van aanvaller Philip Zinckernagel (Olympiakos) en rechtsachter Marlon Fossey (Fulham), die allebei in een afrondende fase zitten, proberen de Luikenaars ook de Colombiaanse international Steven Alzate (23) nog los te weken bij Brighton. Alzate is een centrale middenvelder met 43 wedstrijden en één doelpunt in de Premier League op zijn conto. Op de Engelse Deadline Day zag hij een transfer naar West Bromwich Albion door de neus geboord omdat het papierwerk niet tijdig in orde geraakte. Nu waagt Standard zijn kans. De Rouches willen hem huren met aankoopoptie, maar een akkoord is voorlopig nog ver weg.