Rik Verheye en Ella Leyers delen eerste foto samen

Met een post op Instagram heeft het kersverse showbizzkoppel Ella Leyers (34) en Rik Verheye (35) voor het eerst een foto van de twee samen gedeeld, nadat bekend is geraakt dat ze relatie hebben. Naar een hashtag is het nog even zoeken, blijkt uit de commentaar van de presentatrice van De ideale wereld: wordt het nu #verheyers, #verleyers of #RiElla?

Ella Leyers en de acteur uit Nonkels kennen elkaar al jaren van achter de schermen en voor de camera’s bij tal van tv-programma’s, en in augustus sloeg de vonk over. De twee verschenen samen op Pukkelpop, waar ze kussend opgemerkt werden tijdens het concert van Goose. “Dit is letterlijk nog maar een week”, zei Verheye toen.

En ook tijdens de zeepkistenrace in Francorchamps waren ze samen. Al hielden ze daar geen handjes vast of deelden ze geen zichtbare kussen uit. Toch gaven ze elkaar een zoen op de brug achter het podium. Iets wat menig toeschouwer niet was ontgaan.

In het VTM-programma Sergio over de grens liet Ella eerder al verstaan dat ze “de mannelijke versie van zichzelf” zocht.

Ella Leyers had tot in 2019 een relatie met dj Faisal, onder meer bekend van Studio Brussel, en Rik Verheye had een relatie met actrice Ella-June Henrard.