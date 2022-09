Vlaming gemiddeld 20 minuten zonder stroom en 18 minuten zonder gas in 2021

Bij aardgas gaat het om een forse stijging, want de voorbije jaren lag de gemiddelde uitval meestal tussen 2 en 3 minuten. Volgens de VREG heeft dat te maken met de versnelde uitrol van de digitale gasmeter. Daardoor zijn er meer geplande onderbrekingen. “Aangezien deze werken aangekondigd worden of in overleg met de getroffen eindafnemers gebeuren, blijft de hinder voor de afnemers beperkt”, klinkt het in het rapport over de kwaliteit van de dienstverlening van de netbeheerders.

Wat elektriciteit betreft, ligt de gemiddelde uitval wel in lijn met de voorbije jaren. Wie door een ongeplande stroomonderbreking langer dan vier uur zonder elektriciteit zit, kan een schadevergoeding vragen bij werkmaatschappij Fluvius. In 2021 werden er 6.622 dergelijke aanvragen goedgekeurd en werd er 462.742 euro uitbetaald, of gemiddeld 69,88 euro per dossier.

Voor gas bestaat er niet zo’n forfaitaire schadevergoeding. Netgebruikers kunnen wel een schadevergoeding aanvragen na een storing of onderbreking. Dat gebeurde 202 keer in 2021. Daarvan werden 91 aanvragen goedgekeurd, goed voor 19.833 euro.