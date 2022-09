‘The Big Bang Theory’ en ‘Friends’ verdwijnen straks van Netflix: wij geven je zes nieuwe kijktips

Prestigieuze fictie, allemaal goed en wel, soms wil je ook gewoon ’s een avondje lachen en je ontspannen. En net eind deze maand verdwijnen ‘The Big Bang Theory’ en ‘Friends’, twee van de best bekeken titels op Netflix, van het streamingplatform. Wij geven je zes kijktips om het gat op te vullen, van politieagenten in New York tot IT-experten in Londen.

Brooklyn nine-nine (8 seizoenen)

Een no-brainer. De sitcom, over het wel en wee van de kinderlijke rechercheur Jake Peralta (Andy Samberg) en zijn collega’s van het 99ste district van de politie van New York City, groeide de afgelopen jaren uit tot een fenomeen. Het achtste en laatste seizoen kwam dit najaar op de Amerikaanse televisie en staat sinds kort op Netflix. 153 afleveringen staan ter uwer beschikking, bingen maar.

De cast van ‘Brooklyn nine-nine’.

De reeks deinst er niet voor terug om enkele serieuze onderwerpen aan te kaarten, maar de humor staat altijd voorop. Hoogtepunten zijn de Halloweenafleveringen waarin Peralta de eremedaille van zijn stugge baas Holt (Andre Braugher) probeert te stelen, of de gastoptredens van de even sympathieke als hilarische ‘Pontiac Bandit’ (Craig Robinson).

Superstore (6 seizoenen)

Minder bekend bij ons, maar daarom niet minder de moeite. De humor van Superstore is, vergeleken met een Big bang theory of zelfs een Brooklyn nine-nine, een tikje zwarter en scherper. Alles speelt zich af in een Amerikaanse supermarkt. Tussen de blikken kippensoep en wegwerpluiers lopen een rist herkenbare personages rond. Een brave maar incapabele chef, een teruggetrokken werknemer en twee collega’s die overduidelijk meer van elkaar verlangen dan enkel vriendschap. Wat heeft een sitcom nog meer nodig?

De serie kende in de Verenigde Staten een trage start, maar groeide de afgelopen jaren uit tot een favoriet van zowel de kijkers als de critici. Anno 2022 spreekt men zelfs over “één van de beste workplace sitcoms aller tijden”.

The office (9 seizoenen)

We hadden het nu toch al over workplace sitcoms. De Britse comedian Ricky Gervais bedacht met de originele versie van The office één van de meest legendarische uit de televisiegeschiedenis. Een Amerikaanse remake leek ten dode opgeschreven, maar kijk: bijna tien jaar na de laatste aflevering is The office US zo mogelijk nog populairder dan het origineel.

De cast van ‘The office US’. — © © The Hollywood Archive

Dat succes zit ‘m vooral in de personages, die net dat tikkeltje warmer en sympathieker zijn dan hun Britse tegenhangers. Steve Carell schittert als de goedbedoelende maar klunzige kantoormanager Michael Scott, de practical jokes die de ietwat luie Jim (John Krasinski) uithaalt met zijn zure collega Dwight (Rainn Wilson) blijven goud waard. Zoek op YouTube vooral de wrapping paper prank al even op.

Seinfeld (9 seizoenen)

Een golden oldie. Comedian Jerry Seinfeld speelt zichzelf in deze legendarische sitcom over alles en niks tegelijk. Grote verhaallijnen en spannende plottwists moet je in Seinfeld niet verwachten, maar dat is net de charme. Elke generatie herkent iets uit zijn eigen leven in de belevenissen van Jerry en zijn vrienden. Onze favoriete aflevering? Die waarin de hele bende hongerig moet wachten tot er een tafel vrijkomt in een Chinees restaurant.

De cast van ‘Seinfeld’. — © REUTERS

Hou vooral de ogen open voor gastrollen van Breaking bad-hoofdrolspeler Bryan Cranston als tandarts, karakterkop Wayne Knight als de irritante buurman Newman en een piepjonge Courteney Cox (Monica uit Friends) als vriendinnetje van Jerry.

The IT crowd (4 seizoenen + 1 special)

Het moet niet allemaal uit Amerika komen. Deze Britse cultserie, van de makers van dat andere meesterwerkje Black books, speelt zich af in de donkere kelder van een kantoorgebouw. Daar lossen de twee IT-experts (een magistrale Chris O’ Dowd en een nog beter Richard Ayoade) de computerproblemen van de werknemers op met de intussen legendarische zin Have you tried switching it on and off again?

Scherpe dialogen met een scheutje absurdisme, The IT crowd was Britse comedy op z’n best. Geen wonder dus, dat ook hiervan een Amerikaanse remake werd besteld. In tegenstelling tot The office was die echter geen lang leven beschoren. Na één aflevering werd het hele boeltje al afgevoerd.

The good place (4 seizoenen)

Filosofielessen waren nog nooit zo boeiend en zo grappig als in The good place. Dit is op alle gebieden één van de meest ambitieuze series in het lijstje. Kort samengevat draait alles rond de egocentrische Eleanor (Kristen Bell, wiens stem je herkent als die van Anna uit Frozen), die na haar dood wordt verwelkomd in het hiernamaals. Zelf beseft ze al snel dat ze daar niet op haar plaats is, en dus probeert ze om haar persoonlijke waarden bij te stellen.

Ted Danson in ‘The good place’ — © Colleen Hayes/NBC

Enkel en alleen voor Ted Danson is de reeks het bekijken waard. De acteur die voor eeuwig en drie dagen Sam uit Cheers zal blijven, is kostelijk als de bovenmenselijke architect met een fascinatie voor paperclips en gitaar. Een erg entertainende serie, en zonder dat je erg in hebt leer je ook nog ’s iets bij.