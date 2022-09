Boekt Thierry Neuville in rally van Griekenland eerste zege dit seizoen? “Overleven en vechten”

Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) komen donderdag aan de start van de Acropolis Rally. Na hun slipper in de Ypres Rally kunnen ze definitief hun WK-ambities opbergen. Het duo wacht ook nog altijd op een eerste zege dit seizoen. Griekenland is een van de meest veeleisende wedstrijden van het jaar. In eerste instantie mikken Neuville en Wydaeghe op het podium.

In de Ypres Rally stak Thierry Neuville zaterdagnamiddag zijn hand uit naar zijn zestiende WK-zege, zijn eerste van het seizoen. Maar de Belg ging in de fout, waarna hij in een Ieperse gracht belandde en moest opgeven. In de WK-tussenstand zakte de Belg van de tweede naar de vierde plaats. “Ik kan me niet herinneren hoe lang het geleden is dat ik nog zo ver gestart ben”, vertelde de Belg toen meteen na afloop van de rally. “Het is iets waar ik mijn voordeel uit zou kunnen halen.”

Of dat zo is, valt af te wachten, maar feit is dat Neuville vrijdagochtend als vierde start en dus deels van een schoongeveegd parcours kan genieten. “De zomer is bijna voorbij maar het blijft een warme en zware rally. De wedstrijd had vorig jaar veel weg van de rally van Sardinië. Er was veel grip, de ritten waren veeleisend en afwisselend snel en langzaam. Griekenland is in eerste instantie een rally die je moet overleven. Donderdag gaan we van start in het Olympisch Stadion in Athene. Ik herinner me de beelden nog van 2005. Ik kijk er altijd naar uit om een superspecial voor veel toeschouwers in een geweldige atmosfeer te rijden”, zegt Thierry Neuville. “In 2012, 2013 en vorig jaar heb ik deze rally al gereden. Ik hou er goede herinneringen aan over. We zullen een betrouwbare en sterke auto nodig hebben om het terrein en de hitte te trotseren, wat het ook voor ons in de wagen zwaar zal maken. Als alles goed gaat, is het ons doel om voor het podium te vechten.”

Alle ogen op Loeb

Veel ogen zullen in Griekenland ook gericht zijn op Sébastien Loeb (Ford Puma Rally1). De Fransman kwam dit jaar drie keer aan de start en nam in alle drie rally’s de leiding. In de Monte Carlo was Loeb de beste. In de Rally van Portugal moest hij opgeven na een beginnersfout. In de loodzware Safari Rally werd hij geplaagd door technische problemen.

Loeb won drie keer de Acropolis Rally. Ford is met dertien zeges de succesvolste constructeur. Na de vele tegenslagen van onder andere in Ieper kunnen Ford en M-Sport wel een opsteker gebruiken. Adrien Fourmaux (Ford Puma Rally1) is na zijn crash tijdens de powerstage van de Ypres Rally afwezig. De uitleg van het team is dat zijn rolkooi te zwaar beschadigd is en dat ze de wagen niet tijdig klaar krijgen voor de start van de rally.

De in België residerende Griek Jourdan Serderidis is de vijfde Ford Puma Rally1 die aan de start komt. Serderidis vormt team met Frédéric Miclotte. Andere Belgen aan de start zijn Grégoire Munster en Louis Louka (Hyundai i20 N Rally2), en Stéphane Prévot als copiloot van Frédéric Rosati (Hyundai i20 N Rally2).