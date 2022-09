Nucleaire waakhond vraagt veiligheidszone rond kerncentrale Zaporizja om ramp te voorkomen

Het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie heeft zijn rapport gepubliceerd over de nucleaire veiligheid en beveiliging in de door Rusland bezette kerncentrale van Zaporizja in het zuidoosten van Oekraïne. De conclusie is duidelijk: het IAEA is zeer bezorgd over de situatie in de kerncentrale en vraagt dringend om een veiligheidszone rond de centrale. Dit om een ramp te vermijden.