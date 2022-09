Hoe komt het dat mensen zo graag over zichzelf praten? En hoe ga je best om met ik-sprekers?

De Amerikaanse Meghan Markle heeft van zich laten horen. Letterlijk, want in een speech over gendergelijkheid op de One Young World Summit had ze het bijna uitsluitend over zichzelf. Misschien heb jij in je eigen vriendenkring ook iemand die vaak vanuit het ik-perspectief praat. Waarom doen mensen dat? En hoe komt het dat de een deze communicatiestijl meer dan de ander toepast? Bestaan er subtiele trucjes om het gesprek een andere richting uit te krijgen? Relatiedeskundige Vanessa Muyldermans, die koppels op dagelijkse basis beter met elkaar leert communiceren, legt uit.