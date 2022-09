Vluchter Kamiel Bonneu blijft aanstormend peloton voor in Tour of Britain en boekt tweede profzege

Kamiel Bonneu (23) won de derde etappe in de Tour of Britain. De Belg van Sport Vlaanderen-Baloise versloeg medevluchters Benjamin Perry, Alexander Richardson en Mathijs Paasschens in de sprint. Corbin Strong blijft leider, weliswaar in dezelfde tijd als Perry.

Het duurde tot zowat 15 kilometer koers voordat zich een kopgroep vormde met Kamiel Bonneu, Mathijs Paasschens, Benjamin Perry en Alexander Richardson. Het peloton liet het viertal meteen wegrijden. Op de top van de Chapel Fell, na 45 kilometer wedstrijd, kwam Kamiel Bonneu er als eerste boven. Het peloton volgde daar op 3’15 van de vluchtersgroep. Ook op Billy Lane, de tweede helling van de dag, kwam de Limburger als eerste over de top en schommelde de voorsprong van de vier leiders nog steeds rond de drie minuten op de grote groep.

In de gietende regen regelden de mannen van Israel-Premier Tech, met leider Corbin Strong in hun rangen, het tempo. Alexander Richardson sloeg meermaals een kopbeurt over en dat inspireerde Mathijs Paasschens om op 23 kilometer van de finish te gaan aanvallen. Nog voor de beklimming van High Moorsley smolt voorin alles samen en begon het viertal met een voorgift van 2’15 aan de laatste 20 kilometer.

In de grote groep voerden de renners van Team DSM en INEOS Grenadiers het tempoi op. Alexander Richardson ging daarop twee keer versnellen maar de Brit werd telkens weer tot de orde geroepen. De vier vroege vluchters sneden de laatste 5 kilometers aan met een voorsprong van 1 minuut op het peloton. Voorin was de verstandhouding echter helemaal zoek. De grote groep zat in de slotkilometer op een zakdoek. Kamiel Bonneu zette in de laatste 500 meter alles op alles en ging versnellen. De Limburger haalde het afgescheiden van Benjamin Perry. Deze laatste klimt in het klassement op naar de tweede plaats in dezelfde tijd als leider Corbin Strong.

Woensdag is kustgemeente Redcar de startplaats voor de vierde etappe van deze Britse rittenkoers. Na een tocht van zowat 50 kilometer langsheen de kustlijn trekt men landinwaarts. Met Robin Hood’s Bay, Egton Bank en Carlton Bank staan er drie hellingen op het programma. De top van die laatste bult situeert zich op 30 kilometer van de finish in Duncombe Park Helmsley.

