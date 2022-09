Politie waarschuwt voor bericht over ‘ongeneeslijk zieke Claudia’: “Nee, ze gaat je geen 350.000 euro schenken”

Het bericht van Abakar Baba Adam vraagt andere socialemediagebruikers om contact op te nemen met ‘Claudia’ via e-mail of Whatsapp. Zo maak je “kans op de 350.000 euro” die ze zogezegd zou wegschenken.

“Dit verhaal klopt uiteraard niet, het gaat duidelijk om phishing”, laat de politie weten. “Door contact op te nemen, geef je oplichters de kans jouw gegevens of geld te stelen. Vooral niet op ingaan, dus.”

Phishing is een vorm van online criminaliteit waarbij daders geld of gegevens proberen te ontvreemden door valse berichten te versturen op sociale media of via e-mail.